ПВО сбила за ночь над регионами России 249 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в ночь на 23 марта перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Брянской, Владимирской, Калужской, Белгородской и Курской областей. ПВО сбила украинские БПЛА также над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Часть дронов ВСУ ликвидированы над акваторией Азовского моря и Московским регионом.

По данным губернатора Смоленской области Василия Анохина, над регионом ПВО сбила за ночь 19 украинских беспилотников. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков работают оперативные службы. В Тверской области обломки сбитого дрона попали в квартиру жилого дома. Жильцы многоэтажки эвакуированы, обошлось без пострадавших.