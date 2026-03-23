В Минздраве рассказали о бесплатных скринингах на рак

Россиянам в рамках бесплатной диспансеризации доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака.

Среди них - рак шейки матки, молочной железы (у женщин), пищевода, желудка, легкого, предстательной железы (у мужчин), передает ТАСС.

с 18 до 39 лет скрининги проводятся раз в три года, после 40 лет – ежегодно, отметил гендиректор центра радиологии Андрей Каприн.