Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Количество погибших при пожаре в многоквартирном доме в центре Москвы увеличилось до трех человек.

Еще четыре человека пострадали, сообщили ТАСС в оперативных службах. Всего спасатели эвакуировали 19 человек, включая пятерых детей.

Пожар на Николоямской улице около 4:00 мск в квартире на втором этаже девятиэтажного дома. Огонь быстро распространился на лифтовый холл и лестничную клетку. Telegram-канал SHOT писал о звуках, якобы похожих на взрывы.

В настоящий момент пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В тушении задействованы 86 человек личного состава и 23 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Движение по Николоямской улице перекрыто. Водителей просят выбирать пути объезда.