От мольбы Нетаньяху до бунта Европы: как иранская авантюра США разоряет мир

Из-за операции в Иране возможности армии США существенно подорваны и дальше будет только хуже - с таким предупреждением выступило издание Economist. Затевая военную авантюру на Ближнем Востоке, администрация Белого дома оказалась не готова к колоссальным расходам. Усугубляет ситуацию и растущий госдолг США.

Республиканец Дональд Трамп назвал величайшим после Ирана врагом Америки Демократическую партию США. Об этом президент написал в соцсетях, добавив в очередной раз, что Исламская Республика побеждена. Подобная атака на политических противников вполне объяснима: ситуацию на Ближнем востоке демократы используют, чтобы выдворить Трампа из Белого дома, а республиканское большинство из конгресса.

"Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали безрассудную войну на Ближнем Востоке. Цены на бензин резко выросли, миллиарды тратятся впустую, и безопасность нашей страны пошатнулась. Нам нужна смена режима в Америке", - заявил Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в палате представителей США.

Американские налогоплательщики уже заплатили около 27 миллиардов долларов за конфликт в Иране. Примерно по миллиарду за каждый день. Онлайн-счётчик в режиме реального времени показывает, сколько средств тратится на содержание военного персонала, кораблей, а также на другие сопутствующие расходы. Но пока, говоря о победе над Ираном, Трамп скорее выдает желаемое за действительное. Да и по данным соцопросов, почти 60% американцев считают, что конфликт развивается по негативному для США сценарию.

"Иранский режим может пережить даже поражение в войне, но не капитулирует. Мы оказались в этой ситуации из-за фундаментальной ошибки Трампа, который считал, что иранцы настолько слабы, что у них нет иного выбора, кроме как сдаться. И теперь он превращает войну в катастрофу", - рассуждает Трита Парси, исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси.

В администрации Трампа считают иначе.

"Знаете, есть заявления, что мы проигрываем войну. Это не так. Мы уничтожили иранский военный потенциал, их ВВС, флот. Каждый день мы выводим из строя их ракетные комплексы", - парирует Скотт Бессант, министр финансов США.

Однако, судя по словам премьера Израиля, конфликт пошел не по сценарию. Теперь и Нетаньяху призывает другие страны вступить в войну.

"Я хочу спросить у лидеров стран всего мира - чего вы ждете? Израиль и Соединенные Штаты ведут битву не только за себя, но и за всех вас. И пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились", - взывает Нетаньяху.

Трамп злится на Европу за то, что она активно не поддерживает конфликт. А политики ЕС упрекают американцев, что те ни во что не ставят Старый свет. Вот как президент Финляндии Стубб жаловался в интервью британской Telegraph.

"Стубб заявил, что США изменили внешнюю политику, перестав быть "доброжелательным гегемоном" и став непредсказуемыми. Это меняет трансатлантические отношения и заставляет Европу "спасать то, что можно" из альянса. Стубб стал более пессимистичным по сравнению с прошлым годом, когда надеялся на совместные санкции против Москвы, но теперь видит, как снятие нефтяного эмбарго США подпитывает российскую военную машину. Америка больше не полагается на союзников как раньше", - пишет издание.

Премьер Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой Евросоюза, назвав политику ЕС ошибочной. По его мнению, энергетический кризис невозможно преодолеть без переговоров с Россией.

"Украина превращается в свалку металлолома. Немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны. Именно поэтому они финансируют войну. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас", - заявляет Орбан.

Financial Times пишет, что поставки сжиженного газа из Персидского залива могут прекратиться в ближайшие десять дней. Из региона уже вышли все загруженные ранее танкеры. Катар, обеспечивающий около пятой части мирового производства СПГ, остановил экспорт после атаки на свою инфраструктуру и блокировки Ормузского пролива.