Упитанный кабан не смог преодолеть замерзшую реку: копыта предательски разъезжались на льду

На Камчатке настоящий потоп. Рекордные сугробы скопившегося снега начали активно таять с приходом тепла. Улицы Петропавловска-Камчатского сейчас больше похожи на реки. Пешеходам впору пересаживаться в лодки. Машины застревают в снежной каше. Местами вода заливает первые этажи домов. Спасатели в экстренном порядке очищают крыши от тяжелого мокрого снега, который в любой момент может обрушиться на прохожих.

Идет расчистка трассы, ведущей к вулкану Мутновская сопка. Сошедшие с гор сутки назад тонны снега перекрыли движение. Никто не пострадал. И сегодня предупреждение МЧС о лавинной опасности сохраняется.

А в Приморье дикий кабан не смог преодолеть обледенелый берег реки. Все попытки животного взобраться наверх провалились. Ему так и не удалось победить гололед, пришлось выбирать другой путь. Видео, героем которого стал четвероногий, поделился центр "Амурский тигр".