Марина Федункив впервые рассказала об ЭКО и втором ребенке

Марина Федункив летом 2021 года вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе артистки на 13 лет. Юмористка забеременела от молодого супруга и в 53 года сама родила сына. Счастливые родители назвали мальчика Теодором в честь деда. Федункив говорит, что родив наследника, она исполнила свою самую заветную мечту.

В новом интервью артистка впервые рассказала, что сделала ЭКО. Она отметила, что оплодотворение естественным путем — более долгий и менее надежный путь, от которого сразу было решено отказаться. При этом она подчеркнула, что после рождения сына тщательно проверилась, потому что у нее есть на это причины.

"Эксклюзивчик! У меня очень много доброкачественных образований. И я не побоялась. Изначально я много чего проштудировала и я наблюдаюсь, я чекапы делаю. У меня все окей: как оно было, так оно и есть. В том же размере, в том же состоянии, то есть никто никуда не вырос и никуда не перетек", - сообщила Федункив.

Актриса также призналась, что мечтает о втором ребенке, однако уже рассчитывает, что его выносит суррогатная мать. "Я хочу быть мамой двух мальчиков. Рядом с таким мужчиной, как мой муж, можно рожать десятерых. Потому что я знаю, что он надежный", - заявила Марина в беседе с Надеждой Стрелец.

