Психолог Степанова обнародовала печальное состояние Губина: "И не говорите, что я не предупреждала"

Недавно певец Андрей Губин дал интервью Ксении Собчак. Некогда один из самых успешных и востребованных артистов давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. По словам певца, он страдает от страшных болей и ему не до концертов. Как утверждает Андрей Губин, у него левосторонняя прозопалгия.

Однако психолог Вероника Степанова считает, что у артиста совершенно другой, куда более тяжелый и печальный, диагноз. "У Губина параноидная шизофрения и его давным-давно надо госпитализировать. И не говорите, что я вас не предупреждала. Все родственники Губина, все его друзья, имейте в виду: он очень опасен для себя и для окружающих. Он давным-давно уже должен принимать психотропные препараты и находится под наблюдением психиатра", - заявила Степанова.

Она считает, что певец не смог вовремя сепарироваться от родителей и до сих пор пребывает в состоянии маленького мальчика. А теперь же, по словам Степановой, артист и вовсе стал "старичком". Кстати, в том самом интервью Собчак Губин дал понять, что не верит в смерть родителей. Степанова склонна верить артисту.

Она заключила, что такие проблемы с психикой неизбежно отражаются и на его физическом состоянии. Этим, по ее мнению, и объясняются и многочисленные жалобы Андрея на здоровье, а также плохое состояние его зубов.

"У него соматический бред: у меня там отсохла нога, и к этой ноге присоединилось отсыхание половых органов, перекосилось все лицо, поехали зубы. У пациентов психопатического уровня, тех, кто, склонен заходить в психозы, у шизофреников главным образом, а также у пациентов, например, с ранней деменцией, мы можем отмечать очень быстрое гниение зубов", - обратила внимание психолог.

