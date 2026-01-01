Действия президента США имеют решающее значение для урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп продолжает оказывать давление для заключения мира как на Москву, так и на Киев. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет подписать мирное соглашение с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В интервью CBS News Рютте сообщил, что полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Генсек НАТО уверен, что украинский лидер хочет заключить сделку. По словам Рютте, надо довести это до сведения россиян и убедиться, что они также готовы к сотрудничеству.

В Кремле ранее заявили, что работа трехсторонней группы Москвы, Киева и Вашингтона по вопросам безопасности в рамках переговоров по украинскому урегулированию "поставлена на паузу". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пауза "ситуативная" - переговоры продолжатся после согласования графиков всех участников.