Четыре человека пострадали в результате аварии самолета в аэропорту Нью-Йорка

Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью- Йорке закрыт после инцидента с самолетом канадской авиакомпании. Лайнер Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной, сообщила газета The New York Post.

По предварительным данным, пострадали не менее четырех человек. Тяжелые травмы получили четверо пожарных, находившихся в машине. На борту канадского самолета находились около 100 пассажиров, сейчас медики оценивают их состояние.

Издание опубликовало снимки с места происшествия. На фотографиях видно, что воздушное судно в результате удара сильно накренилось назад. Кабина пилотов, судя по фоторепортажу, из-за столкновения сильно повреждена.