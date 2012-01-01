Симоньян раскрыла, когда на самом деле умер Кеосаян: совсем другая дата

Маргарита Симоньян пришла на программу Бориса Корчевникова "Судьба человека" и раскрыла детали смерти супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.

Напомним, что Симоньян и Кеосаян жили вместе с 2012 года. В августе 2013 году у пары появился первенец — дочь Марьяна, в сентябре 2014-го — сын Баграт, а в октябре 2019 года — дочь Маро. Четыре года назад Симоньян и Кеосаян официально зарегистрировали отношения.

26 сентября 2025 года Тигран Кеосаян умер после девяти месяцев комы. Он скончался в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Однако в новом интервью журналистка назвала другую дату смерти режиссера. По ее словам, Тигран умер, когда впал в кому. "Тигран ушел 21 декабря 2024 года, когда впал в кому. Потому что мне тогда в больнице сразу сказали, что его мозг уничтожен полностью", - сообщила Симоньян.

Однако Маргарита верила в чудо и регулярно навещала супруга в больнице и разговаривала с ним. "Тигран был в такой коме, из которой не выходят. Все это я знала с самого начала, но все равно ходила к нему каждый день, читала ему стихотворения, рассказывала новости, молилась с ним и читала ему Библию. И ведь сейчас я скучаю даже поэтому. Это просто какой-то сюр, что я скучаю по времени, когда просто могла прийти к нему в палату. Ведь он тогда там лежал, иногда открывал глаза и смотрел…" - рассказала журналистка.

Когда Тигран был в коме, Маргарита узнала, что у нее рак. Поначалу она никому не рассказывала о своем диагнозе, даже мужу. "Для чего расстраивать? Он ничем не мог мне тогда помочь. Зачем это нужно было, чтобы у него вообще совсем разорвалось сердце? Так он хотя бы уходил с мыслью, что дети останутся со мной", - заключила Симоньян.

