Европейские лидеры боятся, что президент США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины. Все его внимание занимает война с Ираном, сообщили изданию Politico анонимные источники.

По словам собеседников издания, европейские правительства обеспокоены тем, что в атаках на Иран расходуются ракеты и средства противовоздушной обороны, которые нужны Киеву для защиты от России. Перед глазами политиков ЕС – пример того, что Трамп сделал в Гренландии, как он по своей прихоти прекратил обмен разведданными с Украиной. Так что есть риск, что Трамп может окончательно прекратить поддержку Украины со стороны США.

В четверг Зеленский недвусмысленно заявил о риске такого компромисса. Глава киевского режима признался Би-би-си, что у него очень плохое предчувствие относительно влияния войны на Ближнем Востоке на Украину. Зеленский отметил, что по мере продолжения войны мирные переговоры между Украиной и Россией под руководством США постоянно откладываются.