СМИ описали четыре "плохих" сценария для США на Ближнем Востоке

У США есть четыре варианта развития событий на Ближнем Востоке и все они не сулят ничего хорошего для Вашингтона.

Первый – переговоры, что является самым маловероятным сценарием. Сложности могут возникнуть еще на этапе поиска посредника, пишет журнал Economist.

Второй – вывод войск, объявив, что военный потенциал Ирана уничтожен.

Третий - продолжение войны против Ирана, что является наиболее предпочтительно для Израиля.

Четвертый – удары США по электростанциям Ирана и использование американского десанта для захвата иранского острова Харк.

"Если он (президент США Дональд Трамп – прим. ред.) пока не выбрал, то это потому что ни один из них не хорош", - говорится в материале.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.