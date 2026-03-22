Разведка "Моссад" подготовила план по организации восстания в Иране

Израильская разведслужба "Моссад" разработала план по организации восстания в Иране. Руководитель службы Давид Барнеа представил его премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу до начала военных действий.

Как пишет The New York Times, Барнеа обещал, что уже через несколько дней после начала войны его служба сможет мобилизовать иранскую оппозицию, спровоцировать беспорядки, которые могут даже привести к падению иранского правительства. Несмотря на сомнения, высказанные высокопоставленными американскими чиновниками, израильское руководство одобрило предложения Барнеа.

Нетаньяху и Трамп полагали, что ликвидация иранского руководства в самом начале конфликта может привести к массовому восстанию, способному положить быстрый конец войне. Они намеревались поддержать процесс серией операций, направленных на содействие смене режима. Однако план не сработал.