Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост главы КНДР

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер отметил, что решение депутатов Верховного Народного Собрания говорит об общественной поддержке курса, которую проводит руководство страны.

Владимир Путин высоко оценил влияние Ким Чен Ына на развитие двусторонних связей. А также подчеркнул, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по дальнейшему наращиванию стратегического партнёрства, что отвечает коренным интересам наших народов.