"Шаг в будущее": Начинающие исследователи представят свои разработки в Москве

В Москве сегодня стартовал Всероссийский форум научной молодёжи "Шаг в будущее". Торжественная церемония открытия прошла на сцене дворца культуры университета имени Баумана.

На форуме свои разработки представят начинающие исследователи. Это школьники, студенты вузов и колледжей, воспитанники кадетских корпусов.

Всего из разных регионов страны приехали более тысячи человек. Помимо научно-технологической выставки, организовано свыше 50 тематических секций в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.