Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве

О внедрении современных технологий в строительной отрасли Москвы рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин. Отметив, что многие инновации разрабатывают непосредственно в столице.

Так, создана система дистанционного управления башенными кранами. Специалист с помощью пульта и экранов может контролировать сразу несколько механизмов. При этом на 70 процентов сокращается количество опасных ситуаций при перемещении грузов.

Ещё одна разработка - мобильный 3D-сканер, который позволяет автоматизировать проверку хода строительства. В результате подготовка документов занимает в 10 раз меньше времени.