Маленькую нерпу спасли рыбаки на Байкале: белёк едва не стал добычей птиц

В Иркутской области жители спасли новорождённого нерпёнка. Малыш остался без мамы на льду Байкала и мог погибнуть: стая ворон едва не заклевала его. Но на помощь пришли рыбаки. Они выхаживали ластоногого, пока его не забрали специалисты нерпинария.

Нерпёнок как новорождённый человек: плачет, просится на ручки и стремится прильнуть к материнской груди. Родителями пришлось стать сотрудникам Байкальского нерпинария. Ослабевшего кроху на льду Байкала обнаружили рыбаки. Возможно, потерялся. Над ним в предвкушении добычи кружились стаи ворон. И хотя обычно нерпят в дикой природе трогать нельзя, чтобы от них не отказалась мать, белёк был явно в опасности и люди отвезли его в Центр спасения животных. Оттуда его сразу передали в нерпенарий, только здесь ему могут обеспечить особый уход. Сейчас бельку всего несколько дней от роду: на животе еще видны следы пуповины.

"Он относительно хорошо взял соску, его от обезвоживания сначала специальным раствором попоили, а потом стали… у нас уже запасено американское молоко, которым в океанариумах выкармливают новорожденных тюленят, дельфинят. Вот он его сосет, уже 300 грамм набрал", - говорит Евгений Баранов, директор Байкальского нерпинария.

Пока нерпёнок весит всего три с половиной килограмма. Кроватка - в специальном боксе, где кроха пока находится на карантине. Среди игрушек - большой кусок льда. Новорождённый, привыкший к прохладе, любит понежиться на нём. А вот плавать пока рано: нужно окрепнуть и нарастить слой жира, который поможет сохранять тепло.

"Он пока маленький, у него режим расписан: поел, немножко пободрствовал и спать лег. Проснулся, снова покушал, поиграл. Здесь ему комфортнее даже, чем с мамой, у него тут круглосуточный уход, его очень любят, за ним ухаживают", - говорит Людмила Клеохвастова, старший тренер Байкальского нерпинария.

И неудивительно: устоять перед этим трогательным взглядом невозможно!

"У них громадные глаза, потому что они проводят большую часть суток в темноте, ныряют на большие глубины - и им нужно очень хорошее зрение!" - объясняет Евгений Баранов.

Рядом в бассейне позирует уже подросший нерпёнок Тимоха. Год назад его также нашли на льду Байкала. Теперь он вырос, окреп и уже приступил к тренировкам. Большая сцена ждёт и нового обитателя нерпинария. Он уже осваивает простейшие команды. Эти животные очень умные, говорят в нерпинарии. Почти как дельфины, а память - в сто раз лучше! И вообще, нерпы похожи на человека.

"Детей рожают таких же 3,5 -5 кг по одному, двойня редко бывает, вес такой же, как у нас с вами - средний вес 60 кг у взрослой нерпы, живут довольно долго - больше 50 лет могут прожить", - говорит Евгений Баранов.

После того, как белёк пожил с людьми, отпускать его в дикую природу уже нельзя. Но здесь, в нерпинарии, у него есть все шансы на долгую жизнь и успешную карьеру.