24-й день операции против Ирана: КСИР обстреливает Израиль и военные объекты США

КСИР нанёс серию ударов по новым пунктам дислокации армии Израиля. Ещё одно подтверждение тому, что "Железный купол" пробит. Это кадры "прилётов" иранских баллистических ракет. Цели – по всей территории страны: Тель-Авив (восточное побережье), Кирьят-Гат (это центральный регион) и Ашкелон (на юго-западе). Сообщается, что били по научно-исследовательскому центру ядерной энергетики. Иран это называет ответом на удар по комплексу обогащения урана в Натанзе. В ответ – американские и израильские ракеты летят в Тегеран и окрестности. Это кадры объективного контроля армии США. Попадания по базе иранских беспилотников, военной техники.

Непрерывный обмен ударами. Сирены звучат как в Израиле, так и в Иране. Одновременно Израиль продолжает атаковать Ливан. Уничтожен один из основных мостов на юге страны. Тель-Авив называет такие удары борьбой с движением "Хезболла", которое поддерживает Иран. Вот только от этих попаданий продолжает страдать мирное население. Людей, оставшихся без крыши над головой, отправляют в пункты временного размещения. В условиях постоянной бомбёжки им требуется не только помощь врачей, но и психологов. К работе с населением подключился один из ливанских театров, который из-за израильских обстрелов был вынужден сменить адрес. Работу не прекратил и перепрофилировался в центр социальной адаптации. Теперь на сцене не только актёры, но и люди, у которых нет возможности уехать, и которые ищут способы отвлечься или легче справляться с эмоциями. Сюжеты спектаклей – о переживаниях в этот непростой период.

После информации о том, что внутри Ирана в интересах Израиля действуют группы местных жителей, КСИР и полиция провели несколько рейдов по всей территории страны. Задержаны и уничтожены десятки человек, которых назвали "агентами международной сети". По сообщениям иранских военных, они действовали при поддержке ЦАХАЛ. Нападали на деревни, где жили иранцы и палестинцы. Жгли дома, машины.

Из Тегерана продолжают звучать заявления: в случае нападения на топливно-энергетический комплекс страны последуют ответные удары по всем аналогичным американским объектам в регионе. Различные издания уже пишут о том, что расчеты США и Израиля спровоцировать массовое восстание в Иране не оправдались. Напротив, люди продолжают на фоне взрывов выходить на митинги поддержки властей. Выражая готовность взять в руки оружие для защиты своей страны, если это потребуется.