Названа предварительная причина смертельного пожара в Москве

Причиной пожара в многоэтажном доме на Николоямской улице в Москве стало неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", сообщили в столичном главке СКР.

Telegram-канал "112" уточняет, что трагедия случилась из-за непотушенной сигареты. В результате пожара погибли три человека, четверо пострадали. Сотрудники МЧС спасли 21 человека, среди них пятеро детей.

Квартира, предположительно, принадлежит артисту цирка Евгению Чернову. Из-за непотушенной сигареты в квартире загорелся диван. Сам 78-летний гимнаст успел выбраться.

О пожаре в девятиэтажном доме на Николоямской улице в центре Москвы стало известно утром 23 марта. Загорелась квартира на втором этаже, огонь быстро перекинулся на лестничную клетку. В настоящий момент возгорание локализовано. На месте работают экстренные службы.