ВС России разделили на части группировку ВСУ в Константиновке

Группировка украинской армии в Константиновке Донецкой народной республики разрезана пополам. Штурмовые группы ВС России клином вошли в город с восточной стороны, разделив подразделения ВСУ на две части.

Как сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах, украинские боевики в Константиновке под постоянным обстрелом. Огневое воздействие оказывается с северного и южного флангов.

Ранее о ситуации в Константиновке сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России. По словам Валерия Герасимова, российские войска контролируют более 60% этого населенного пункта в ДНР.