Двое подростков бесследно исчезли во время прогулки по льду Волги

В Ульяновске ищут двух пропавших подростков, которые переходили Волгу по льду.
Парни 2011 года рождения минувшей ночью пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по замерзшей Волге и пропали.
Развернута масштабная поисковая операция. В ней задействованы спасатели на катерах на воздушной подушке и квадрокоптеры, сообщила мэрия Ульяновска в своем Telegram-канале.
Основные силы сосредоточены на обследовании акватории, где, предположительно, могли находиться подростки.
Ранее в подмосковном Звенигороде пропали трое подростков. Тела двоих мальчиков и девочки нашли в Москве-реке.