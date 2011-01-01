Двое подростков бесследно исчезли во время прогулки по льду Волги

В Ульяновске ищут двух пропавших подростков, которые переходили Волгу по льду.

Парни 2011 года рождения минувшей ночью пошли пешком со стороны Нижней террасы в направлении Ленинского района по замерзшей Волге и пропали.

Развернута масштабная поисковая операция. В ней задействованы спасатели на катерах на воздушной подушке и квадрокоптеры, сообщила мэрия Ульяновска в своем Telegram-канале.

Основные силы сосредоточены на обследовании акватории, где, предположительно, могли находиться подростки.

Ранее в подмосковном Звенигороде пропали трое подростков. Тела двоих мальчиков и девочки нашли в Москве-реке.