Доведенная до нервного срыва певица Слава набросилась на родных и друзей

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Они потребовали, чтобы им вернули деньги за билеты. В свою очередь, артистка попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Слава записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды и говорила, что больше не хочет жить.

Однако спустя пару дней певица снова вышла на связь и предстала в совершенно неожиданном образе. Слава сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Но сил ей это не придало. Певица призналась, что подумывает о завершении карьеры.

А теперь доведенная исполнительница выступила с новыми откровениями. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Слава обрушилась на родных и близких. По ее словам, это они виноваты в ее нервном срыве.

"Вы не думайте, я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась. Я раньше разочаровалась, а сейчас я просто как-то ждала, что люди очнутся, начнут мне помогать. Наверное, поймут, насколько мне тяжело жить, насколько я не всесильная, хотя я кажусь очень сильной. Я на самом деле очень сильный человек, сильнее многих людей. Природа меня такой создала. Но людям было удобно жить в таком положении: моей семье, моим родственникам, моим окружающим, моим друзьям, моим близким, моим коллегам по работе. Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва", - заключила Слава и высказала уверенность, что дальше у нее все будет лучше.

