Полигон с техникой НАТО у поселка Репки в Черниговской области стал целью удара ВС России. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, бывшую военную часть А-0254 территориальная оборона также использует для тренировок.

Лебедев уточнил, что на пораженном полигоне украинских боевиков обучали использованию вооружений НАТО. В результате удара в районную больницу были отправлены около 30 раненых украинских солдат. Самых тяжелых увезли на шести военных скорых в Чернигов.

Еще одной целью ударов ВС России минувшей ночью стал завод порошковой металлургии в Броварах под Киевом. Удар нанесен беспилотником "Герань-2", в результате возник крупный пожар. Подпольщик поясняет, что на заводе производят детали для вооружений, бронеэлементы и компоненты для беспилотников.