Татьяну Буланову госпитализировали: вот что случилось

Татьяну Буланову госпитализировали сразу после концерта в Ульяновской области. Сообщается, что певица попала в больницу из-за переутомления.

Состояние популярной исполнительницы резко ухудшилось после выступления в Димитровграде. Певицу отправили в больницу, где поставили капельницу, передает SHOT. А вот коллеги из Mash утверждают, что у артистки подскочило давление.

Сейчас у певицы продолжается гастрольный тур. Сегодня, 23 марта, запланирован концерт в Пензе. Однако большой "сольник" Булановой в Москве уже отменен. Концерт должен был пройти 26 марта, однако его перенесли на год.

К слову, во многих интервью Татьяна Буланова признается, что годами колесит с концертами по городам и весям. Она не представляет себе другой жизни. При этом по натуре она домосед. Артистка утверждает, что не любит уезжать из дома, каждый раз она покидает его скрепя сердце. Зато потом с удовольствием возвращается назад.

