Тегеран пригрозил полностью заминировать Персидский залив

Тегеран готов заминировать все морские пути в Персидском заливе в случае, если США или Израиль нанесут удар по побережью или принадлежащим Ирану островам. С предупреждением выступил Совет обороны исламской республики.

Заявление иранских властей приводит агентство Fars. В нем подчеркивается, что проход через Ормузский пролив возможен только для невраждебных Тегерану стран – и после согласования.

Президент США Дональд Трамп днем ранее предупредил: если Иран полностью не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов, то американские военные уничтожат все электростанции в республике. В Тегеране же ответили: в таком случае иранские военные атакуют все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также американские базы.