Москвич распылил перцовку в глаза женщине в метро

Пенсионер напал на женщину в столичном метро.

Инцидент произошел в вестибюле станции "Черкизовская" Сокольнической линии. 67-летнему пенсионеру, раскладывающему газеты на стендах, не понравилось, что женщина регулярно забирает печатную продукцию в больших количествах. Произошла ссора, в ходе которой подозреваемый распылил в лицо пострадавшей содержимое перцового баллончика.

Женщина получила химический ожог глаз, ей потребовалась медицинская помощь. Пенсионера задержали в Погонном проезде, передает агентство "Москва".

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.