Украинские спецслужбы прослушивали телефон главы МИД Венгрии

Спецслужбы Украины получили номер телефона главы МИД Венгрии от венгерского журналиста. Этот представитель СМИ связан с проукраинской оппозицией Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как написал Сийярто в соцсетях, отвратительно то, что венгерский журналист, поддерживающий активные контакты со спецслужбами, принадлежит к самым узким кругам партии "Тиса". По мнению министра, через Сабольча Пани могла идти работа по созданию "проукраинского правительства" в Венгрии.

Венгерский премьер уже поручил заняться расследованием этого дела Минюсту. Виктор Орбан назвал действия Киева серьезным нападением на Венгрию. Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал информацию о просочившейся аудиозаписи журналиста, который передал номер телефона Сийярто иностранным спецслужбам.