Кремль предупредил о последствиях ударов по ядерным объектам

Кремль предупредил об опасности ударов по ядерным объектам. Такие обстрелы могут привести к непоправимым последствиям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: в Москве считают нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным - и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями. Песков напомнил о чрезвычайно ответственной позиции в этом вопросе России, которая неоднократно заявляла о своих опасениях.

Ранее организация по атомной энергии Ирана сообщила о том, что на территорию АЭС "Бушер" прилетел снаряд. По данным властей, обошлось без жертв и материального ущерба. Представитель Кремля в этой связи напомнил: АЭС "Бушер" – это ядерный объект, который находится под контролем ООН и МАГАТЭ, передает ТАСС.