Путин заявил о необходимости вернуть экономику к устойчивому росту

Владимир Путин провёл сегодня в Кремле совещание по экономическим вопросам. Президент отметил: несмотря на объективные трудности, российская финансовая и хозяйственная система демонстрирует устойчивость.

На низком уровне сохраняется безработица, растут потребительские расходы, инфляция не превышает 6% в год. Увеличилась добыча полезных ископаемых. Глава государства поставил правительству задачу вернуться на траекторию устойчивого экономического роста с учётом мировой ситуации. И особо подчеркнул необходимость привлечения кадров в высокотехнологичные отрасли.

"Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках, в системе международных экономических отношений. Имею в виду общую напряжённость в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да и по многим другим товарам происходит то же самое, мы с вами хорошо об этом знаем, в цепочке всего, что связано с энергетикой, много товаров и товарных групп.

Уже говорил, российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженности перед отечественными банками. Это было бы зрелым решением.

В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам, чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны", - заявил Путин.