В Госдуме открылась выставка, посвященная 90-летию Станислава Говорухина

В Госдуме открылась выставка "Художник. Человек. Гражданин", посвященная 90-летию выдающегося режиссера, народного артиста России, политика Станислава Говорухина.

Экспозиция рассказывает о профессиональном становлении мастера, о фильмах, ставшими классикой. А также о его большой общественно-политической работе. В Госдуме Говорухин возглавлял Комитет по культуре. Коллеги, друзья режиссера и депутаты, деятели искусства и культуры, которые приняли участие в открытии выставки, - все были знакомы со Станиславом Сергеевичем лично и вспоминали, что работа в парламенте была для него возможностью оказывать помощь людям.

"Он был талантлив во всем. Особый человек. Не каждый политик может быть государственным деятелем. Потому что политик стремится к власти, он хочет, чтобы его партия получила как можно больше голосов. А государственный деятель - он думает о стране. Станислав Сергеевич думал о стране. Государственная дума для него была возможностью оказать помощь людям, изменить ситуацию в стране. И он, кстати, об этом хорошо сказал, что он свою гражданскую позицию передает через искусство. Мы надеемся, что его память обязательно будет жить в сердцах тех людей, для кого небезразлично будущее нашей страны", - сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.