Собянин: Москвичей автоматически оповещают о состоянии близких в реанимации

Свыше трёхсот тысяч сообщений получили родственники пациентов, которые находятся в реанимации, с помощью цифрового сервиса информирования. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сервис был запущен два года назад и уже доступен во всех взрослых многопрофильных стационарах столицы. Сообщения поступают ежедневно, пока пациент находится в реанимации, до перевода в другое отделение или выписки.

Кроме того, данные автоматически собираются в электронном виде. Это позволяет врачам наблюдать всю историю болезни в планшете, следить за эффективностью назначенной терапии и при необходимости корректировать тактику лечения.

