В Подмосковье реки начали выходить из берегов: когда ждать пик половодья

Оценить высоту реки Пахра местные жители весной приходят регулярно. Несколько лет назад её уровень достиг небывалых высот. В этом году после аномально снежной зимы объём талой воды может стать рекордным, достигнув пяти миллионов кубометров. Пока самый большой скачок произошел в правом притоке Москвы-реки. Здесь всего за сутки уровень воды поднялся на 22 сантиметра.

В посёлке Стрелковской фабрики река Пахра уже начала подниматься – бурное течение затопило некоторые деревья. Сейчас уровень воды достигает полутора метров, однако в будущем он может стать еще выше.

Подтопление грозит 106 населённым пунктам в 28 городских округах. Стихия может затронуть почти шестьсот домов, в которых живут до восьми тысяч человек. Поэтому МЧС уже проводит мероприятия по предотвращению разлива. Например, под Талдомом на стрелке рек Дубны и Сестры сапёры взорвали около сотни метров льда.

Своего пика половодье достигнет дней через 10, когда ночные температуры не будут опускаться ниже нуля. Но где-то вода уже затруднила дорожное движение - в Домодедовском городском округе из берегов вышла река Рожайка.

Проезд по мосту в селе Константиново пришлось закрыть на время паводка – вода полностью затопила проезжую часть. Чтобы попасть на противоположную сторону, местным жителям приходится искать пути объезда.

А для кого-то наводнение стало не проблемой, а наоборот - лишним поводом выйти на прогулку. Так затопленный мост превратился в настоящую достопримечательность.

Чтобы обезопасить себя во время наводнения спасатели советуют сельским жителям и дачникам заранее подготовиться: очистить придомовую территорию и водоотводы, ценные вещи перенести на верхние этажи или чердак, а также собрать документы, одежду, аптечку и воду на случай эвакуации.