Продолжается прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Новатор Москвы! В столице открылся приём заявок на конкурс для учёных, изобретателей и технологических предпринимателей.

Номинаций - три. Те, у кого разработки ещё только на ранней стадии, могут их предложить в рамках "Проекта будущего". Для готовых прототипов с продуманной бизнес-моделью есть особая категория - "Меняющие реальность". Команды с готовым продуктом будут соревноваться за право стать "Лидером инноваций".

Минимальный возраст участников - 14 лет. Победители получат от города на развитие проектов до 1,5 млн рублей.

"Конкурс не только позволяет превратить вашу разработку в стартап, но и заявить о ней всему городу. Традиционно мы принимаем заявки по таким важным и нужным для города направлениям, как транспорт, медицина, строительство, промышленность и др. Отбор заявок продлится до 5 мая", - сообщил Никита Шнырев, генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала".