На Манежной площади продолжается капитальный ремонт фонтана "Часы мира"

Фонтан "Часы мира" на Манежной площади этой весной не откроется после зимнего сезона - его сейчас капитально ремонтируют.

Уже сняли гранитную облицовку чаши. Сейчас демонтируют элементы фриза, наносят гидроизоляционное покрытие на железобетонные поверхности, к которым можно подобраться. Предстоит поменять всё инженерное оборудование, включая насосы и трубы, заменить электрическую часть, в том числе и светильники, а также форсунки. Но самое сложное - заменить стеклянные элементы купола, весьма сложной, изогнутой формы.

"При обследовании было выявлено значительное помутнение на вертикальных элементах стекла, появились трещины, разрушения, самое сложно будет их заменить, изготовить на замену", - сообщил Юрий Барабанов, начальник управления капитального ремонта "ГБУ Гормост".