В подмосковном приюте спасают двух медвежат: мать отказалась от них, а люди поили коровьим молоком

В подмосковном парке "Земля Прайда" выхаживают двух гималайских медвежат, которых в критическом состоянии привезли из частного зоопарка на юге страны. Мать отказалась от новорождённых и поначалу их кормили обычным, коровьим, молоком. Но это едва не обернулось для детёнышей катастрофой.

Эти крошечные медвежата - брат и сестра - намного меньше новорождённых детей. Каждый весит едва больше полутора килограммов! Пока они абсолютно беспомощны: только начали видеть и слышать. А ходить еще не умеют - учатся ползать, пытаясь удержать равновесие на неокрепших лапах. Хотя когти уже острые.

Сосательный рефлекс - один из важнейших. Если не удовлетворить эту потребность в раннем возрасте, медведи могут вырасти агрессивными. А поскольку мамы рядом нет, выбор соски порой может быть неожиданным.

В подмосковный парк диких животных "Земля Прайда" медвежат привезли из частного зоопарка на юге страны. Мать отказалась от них, возможно, самка была неопытной либо испытывала стресс. Крохам тогда было всего три недели.

"Сначала ей пытались вернуть медвежат, но она их выбрасывала из берлоги, малыши подмерзали, и это, к сожалению, сказалось на их здоровье в том числе. Детенышей забрали, начали кормить коровьим молоком. К сожалению, это неправильно, и у малышей начались проблемы: сильная диарея с кровью, рвота", - говорит Виктор Агафонов - директор парка диких животных "Земля Прайда".

Тогда, чтобы спасти косолапых, их перевезли в Подмосковье - специалисты "Земли Прайда" умеют выхаживать гималайских медведей. Здесь их обследовали, взяли анализы, ставили капельницы, не спали ночами: первое время каждые два часа крохам давали бутылочку. Сейчас их лечат от гастрита и диареи и продолжают откармливать. Специальная высокобелковая смесь - 4-6 раз в день. Мягкое одеяло с портретами новорождённых, погремушки и игрушечные медведи - все, как и положено младенцам.

"Сейчас самое главное, чтобы малыши выжили. Мальчик более проблемный, и сейчас быть уверенными, что все будет хорошо, мы не можем, но если все будет хорошо, они поправятся, стабилизируются, то они останутся у нас в парке", - говорит Виктор Агафонов.

Для медвежат здесь уже построили специальный детский вольер, а когда они подрастут и окрепнут, то смогут познакомиться со своими сородичами.

"У нас огромный вольерный комплекс для медведей, более 10 тысяч квадратных метров, где есть озера, игровые комплексы, большие игровые городки и в принципе счастливая жизнь", - говорит директор парка.

Хотя по своей природе гималайские медведи - одиночки, обитатели парка "Земля Прайда" между собой дружат. И готовы принять в семью юных брата с сестрой. Имена им дадут, как только они окончательно поправятся.