Узел связи телефонных мошенников ликвидировали в центре Москвы

В центре Москвы полицейские совместно с коллегами из регионального ФСБ пресекли деятельность технического узла связи телефонных мошенников. Он располагался в квартире в Шмитовском проезде.

Арендовал её 19-летний житель Подмосковья. Он выполнял роль технического администратора, контролируя работу специального оборудования, которое позволяло злоумышленникам получать доступ к телефонным номерам и совершать противоправные действия.

При обысках были обнаружены три таких терминала, а также сим-карты различных операторов, ноутбук и мобильный телефон. Задержанному предъявлено обвинение. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.