ПВО сбила за четыре часа 19 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российские регионы. За четыре часа дежурные средства ПВО сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 9.00 мск до 13.00 мск перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Курской области. Пять дронов уничтожено над Тульской областью, по два БПЛА - над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областями. Еще один беспилотник ликвидирован над Брянской областью.

Ранее в Минобороны рассказали о работе ПВО в ночь на 23 марта. Там сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников.