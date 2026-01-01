"Все мои мечты рухнули": Мария Куликова рассказала, что сын не оправдал ее ожиданий

14 лет назад актриса Мария Куликова родила от коллеги, актера Дениса Матросова, сына Ивана. Сейчас она состоит в браке с артистом Виталием Кудрявцевым.

О своей личной жизни актриса не любит распространяться, но все же иногда делает исключение. Так, Мария призналась, что годами вынашивала мечту быть мамой пилота, однако теперь ее намерениям не суждено сбыться - сын передумал.

"Мне так это нравилось — мы с мужем все выходные проводили, наблюдая, как Ваня, сидя в симуляторе "Боинга" сам сажает самолет. И уже даже приняли решение, что сын будет поступать в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации: я думала, как здорово все складывается, ведь в Северной столице я часто бываю по работе, да и просто люблю этот город — мы с мужем нет-нет, да и срываемся туда на пару дней — сходить в театр, погулять… И вдруг в прошлом году мы попадаем на концерт Эминема в Абу-Даби в рамках "Формулы-1". И все! Сын влюбился в спортивные кары и все мои мечты о том, что он станет пилотом, рухнули", - поведала Куликова.

Актриса отметила, что поддерживает увлечение сына, хотя понимает, что для профессиональной карьеры пилота спорткара Ивану следовало давным-давно начинать заниматься. Однако она не исключает, что сын может в будущем работать в этой сфере в качестве администратора или директора.

При этом Мария Куликова рассказала, что сын Иван только входит в пубертат и начинает бунтовать. Актриса отметила, что "затихла" в ожидании конфликтов и скандалов.

Что касается отношений с мужем, то они превосходны. Актриса очень счастлива. Отметим, что с Виталием Кудрявцевым Мария Куликова уже 12 лет, однако лишь три года назад влюбленные официально оформили отношения. Причем они даже не купили обручальных колец и специально не наряжались. Актриса объяснила, что по роду деятельности не раз играла невест и участвовала в съемках свадеб, поэтому в жизни предпочла от этого максимально дистанцироваться, передает lady.mail.ru.

"Я иногда смотрю вокруг и понимаю, что если бы не встретила мужа, была бы одна, потому мне ну вообще никто не нравится, честное слово", - заключила актриса.

