Собянин: Завершено строительство школы искусств в Филимонковском районе

В столице в Новомосковском округе завершили строительство школы искусств. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, там смогут заниматься творчеством и музыкой более тысячи детей.

Здание очень просторное - свыше восьми тысяч квадратных метров. Оборудованы два концертных зала - большой рассчитан почти на 550 зрителей. Кроме того, есть студия звукозаписи, современные музыкальные кабинеты, а также классы скульптуры, живописи и хореографии. Оснастили их новым акустическим и светотехническим оборудованием. Особое внимание уделили звукоизоляции здания.

Свои двери для детей школа откроет в новом учебном году.