Катарские буровые установки в прибрежной зоне оказались обесточены

Морские буровые установки, добывавшие нефть для энергетического гиганта Qatar Energy, оказались обесточены. Речь идет об отключении от электрической сети восьми объектов, расположенных в прибрежной зоне Катара.

Как передает ТАСС, причины отключения объектов не раскрываются, как и возможные сроки возобновления освещения. Установки находятся на расстоянии около 13-15 морских миль от восточного побережья Катара.

Неосвещенные буровые платформы представляют большую опасность для движения танкеров и других судов в ночное время суток. Из-за плохой видимости транспорты рискуют столкнуться с этими объектами. Инцидент сделал судоходство на Ближнем Востоке еще более опасным.