Саша Савельева объявила радостную новость и показала большой живот

В 2010 году певица Александра Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. В 2019 году у пары родился сын Леон.

Сегодня, 23 марта, популярная певица вышла на связь и объявила радостную новость. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка сообщила, что Леону исполнилось семь лет. По такому поводу Саша Савельева выложила несколько архивных снимков именинника. В том числе оказались и кадры, на которых певица предстала с большим животом.

"Сегодня ловлю себя на мысли, что родительство — это не только про любовь, но и про постоянную встречу с собой, про выбор... Возможно, родительская зрелость — это не про отсутствие ожиданий, а про готовность отпустить их, когда они не совпадают с реальностью. Просто быть рядом. Давать. Поддерживать. Показывать жизнь — разную, живую, неидеальную. И не пытаться вылепить из ребенка удобную версию "правильного человека", а бережно сопровождать его в становлении самим собой", - рассуждает певица.

Артистка призналась, что она не идеальная мать, что может ошибаться, уставать и "иногда не выдерживать". "Но в этом тоже есть правда жизни, которую я хочу тебе показать: быть человеком — это не про идеальность, а про честность с собой", - считает Савельева.

Певица призналась, что больше всего хочет, чтобы сын вырос "чувствующим, свободным, собой".

