США прекращают удары по Ирану на 5 дней после "удачных переговоров"

Дональд Трамп написал в соцсетях, что Соединенные Штаты прекращают удары по Ирану на пять дней после "удачных" переговоров".

"Я рад сообщить, что за последние два дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на пять дней", - сообщил глава Белого дома.

Моментально после публикации этого поста стали падать цены на газ и нефть. Так, биржевые цены на газ в Европе снижаются на 7%, до 660 долларов за тысячу кубометров. Биржевые цены на нефть в мире опускаются на 9-10%, Brent уже доходил до 97,2 доллара за баррель.

Ранее СМИ описали четыре "плохих" сценария для США на Ближнем Востоке. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".