В "Росатоме" заявили о новой волне эвакуации россиян с АЭС "Бушер"

Сообщения об эвакуации сотрудников с иранской атомной электростанции "Бушер" прокомментировали в "Росатоме". По словам генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, новая волна возвращения россиян на родину начнется на этой неделе.

Лихачев пояснил, что планируется несколько волн эвакуации с АЭС "Бушер". Планируется оставить на площадке несколько десятков человек - для присмотра, для сохранности оборудования и наблюдения за правильной перезагрузкой топлива.

По словам гендиректора госкорпорации, несколько десятков человек останутся на станции, ожидая возобновления строительства второго и третьего блоков АЭС "Бушер". Лихачев подчеркнул, что этот проект остается в приоритетах "Росатома", передает ТАСС.