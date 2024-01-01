В России предложили ограничить пенсионерам международные звонки

В новый пакет антимошеннических мер, который готовят ко второму чтению в Госдуме, может войти запрет по умолчанию людям старше 60 лет получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны.

Как уточняет Forbes, предыдущая версия этой нормы предусматривала полное отключение звонков из-за рубежа, если только абонент не сообщит оператору о своем желании получать их. Теперь же предлагает запретить подобные входящие звонки на городские номера пожилых россиян по умолчанию.

Наряду с этим в поправках предлагается запретить детям принимать на свои телефоны смс-коды с подтверждением аутентификации в каких-либо сервисах или приложениях. Операторы связи не будут отправлять такие смски на телефонные номера, если их владельцы уведомят надлежащим образом о передаче соответствующих сим-карт в пользование своим несовершеннолетним детям.

Ранее тему противодействия телефонному мошенничеству обсудил с кабмином глава государства Владимир Путин. Тогда сообщалось, что предложенные поправки в российское законодательство предусматривают установление самозапрета на получение звонков из-за рубежа, а также ограничение для чиновников и госслужащих на звонки через мессенджеры.

В пресс-службе Роскомнадзора еще в конце 2024 года уточняли, что российские операторы связи уже могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. При этом, подчеркивал регулятор, пользователь должен иметь возможность разблокировать все звонки или только те, которые поступают с номеров из его контактов. Такой же подход ведомство декларирует в отношении голосового трафика мессенджеров.