Москвичам рассказали о погоде в апреле: "Прогноз очень оптимистичный"

Апрель в Москве обещает быть теплее нормы. Такой прогноз озвучила в понедельник, 23 марта, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила эксперт в интервью РИА Новости, "на апрель пока что прогноз, предварительно, очень оптимистичный". Второй весенний месяц, согласно расчетам метеорологов, будет богат на температуры, превышающие нормативные значения. Однако, предупредила Позднякова, в апреле ожидается больше осадков, чем в марте

Тем временем метеоролог Евгений Тишковец, которого цитирует ТАСС, рассказал, что средняя температура воздуха в столичном регионе с начала марта превышает норму на 5,2 градуса. При этом за прошедшие две декады месяца выпало всего 24% осадков от положенной месячной нормы. Эксперт охарактеризовал это как "аномальное тепло и засушливость".

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова подтвердила "Интерфаксу", что эта тенденция сохранится в ближайшие дни: температура выше нормы прогнозируется в регионах европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока. Однако весна пока еще обходит стороной север Ямала и Таймыр.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о неприятном последствии теплой и солнечной погоды: "сезон клещей" в столичном регионе можно считать открытым. Давно пора подготовиться к появлению этих паукообразных, тем более что они становятся активными, как только сходит снег и подсыхает почва.