Татьяна Буланова объявила об отъезде после новости о госпитализации

Сегодня, 23 марта, в Сети распространилась новость о том, что популярная певица Татьяна Буланова якобы попала в больницу. Сообщалось, что артистка будто бы почувствовала себя неважно, у нее подскочило давление, и тогда ее госпитализировали. Татьяна Буланова записала видео, в котором прокомментировала информацию.

Певица в своем официальном телеграм-канале для начала успокоила многочисленных поклонников. Она рассказала, что с ней все в порядке, и уточнила, что в больницу ее не увозили. Более того, пояснила Татьяна Буланова, она просто приболела, и ей ставили капельницу с витаминами.

В заключение артистка поделилась планами. На два дня она намерена вернуться домой, а затем снова отправится на гастроли. Татьяна Буланова объявила, что посетит города, в которых раньше не бывала. Это Махачкала, Владикавказ и Нальчик.

Также певица поблагодарила многочисленных поклонников за пожелания скорейшего выздоровления и выразила надежду, что скоро увидится с фанатами на своих концертах.

