В Иране объяснили, зачем Трамп соврал про переговоры: контактов вообще не было

Между Ираном и Соединенными Штатами в последнее время вообще не было никаких контактов — так в исламской республике отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что после "удачных переговоров" с Тегераном он решил отсрочить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленные иранский источник, у Тегерана "никакой как прямой, так и при посредничестве связи с Трампом нет", что бы ни говорил американский политик. В действительности, утверждает собеседник агентства, Вашингтон пошел на попятную с угрозами ударов по энергетическим объектам после того, как услышал, что мишенями для ответных ударов со стороны Ирана станут все электростанции США и их партнеров на Ближнем Востоке.

Агентство Mehr со ссылкой на свой источник отмечает, что Трамп соврал о якобы проведенных переговорах, чтобы получить предлог для отсрочки ударов и тем самым повлиять на стоимость энергоносителей — нефтяные фьючерсы действительно стали резко дешеветь. Собеседник агентства заявил, что в Вашингтоне "нацелены на экстренное снижение цен и на то, чтобы выиграть время для выстраивания дальнейших военных планов".

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Глава МИД России указал на категорическую неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая АЭС "Бушер". В ответ Аббас Аракчи поблагодарил Москву за разноплановую поддержку Тегерана на фоне атак США и Израиля, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Тем временем СМИ предупреждают, что для Соединенных Штатов есть четыре варианта дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке — все они не сулят американцам ничего хорошего. Трамп, по утверждению журналистов, до сих пор не выбрал один из вариантов именно потому, что все они одинаково плохи.