МИД России заявил об ответе Москвы на морской разбой Евросоюза

Москва рассматривает атаки стран ЕС на торговые суда в международных водах как неприемлемые, недопустимые и грубо нарушающие Конвенцию ООН по морскому праву. Россия будет использовать все доступные политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства, заявили в российском МИД.

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении подчеркивается: те, кто намерен превратить Балтийское море и другие акватории во "внутренние воды" НАТО и ЕС должны понимать: случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с российской стороны. Будут использованы все необходимые средства.

Ситуацию, которая сложилась в Мировом океане в последнее время, в МИД назвали абсолютно неприемлемой. Такие страны, как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то "международных" санкций. Их цель - лишить Россию доходов от международной торговли. Для этого в ЕС изобрели определение "теневой флот", которого не существует в международном морском праве. Европа же под прикрытием этого понятия устраивает разбой на морских коммуникациях.