Суд отобрал у Галицкого 8 млрд рублей и признал его фонд экстремистским

Тверской суд Москвы постановил признать "Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД"* (Almaz Capital Partners, LTD)* экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России. Соответствующее решение оглашено в понедельник, 23 марта.

Как уточняет ТАСС, информированные источники называют причиной такого решения поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корпорация передала свыше 50 миллионов долларов украинским производителям вооружения и боеприпасов.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к предпринимателю Александру Галицкому, который является управляющим партнером "Алмаз кэпитал партнерс"*, об изъятии в доход государства имущества и средств на 8 миллиардов рублей. Защита бизнесмена уверяла, что он уже не имеет отношения к указанной компании. Однако суд согласился с доводами прокурором о том, что Галицкий вышел из управления организацией лишь для вида.

Галицкий пытался избежать подобного исхода, предложив Генпрокуратуре заключить с ним мировое соглашение. Однако ведомство указало на нереализуемость подобного варианта в рамках действующего законодательства.

После этого отказа Генпрокуратуры Александр Галицкий попытался затормозить судебный процесс и объявил, что ему "что-то плохо с сердцем". Однако судья Ксения Розина выполнить просьбу бизнесмена отказалась: "Вы можете выйти из зала и вызвать себе скорую, получить медпомощь. А здесь останутся ваши адвокаты, мы продолжим" (цитаты по ТАСС).

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение*, членами которого являются владелец группы компаний "КДВ" (бренд "Кириешки") Денис Штенгелов и его отец Николай. Соответствующее решение принял Тверской районный суд Москвы, обратив в доход государства имущество владельца бренда "Кириешки", поскольку отец и сын финансировали националистические батальоны и террористические формирования на Украине.

* компания, признанная экстремистской организацией и запрещенная в России