А были ли переговоры? Трамп рассчитывает на сделку, но у Ирана появились мощные козыри

До конца 48-часового ультиматума президента США оставалось меньше суток. По истечении данного срока Дональд Трамп обещал разбомбить энергетические объекты Ирана. Но вдруг передумал, сославшись на результаты неких переговоров, которые Вашингтон и Тегеран якобы вели последние два дня.

"Основываясь на содержании и тональности этих глубоких и конструктивных бесед, которые продолжатся и на этой неделе, я дал указание отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок при условии успеха текущих встреч и обсуждений", - сообщил глава Белого дома.

Речь, впрочем, идет лишь о пятидневном моратории. И только на удары по энергообъектам. К тому же пока непонятно, распространяется ли это решение на Израиль. Да и были ли вообще переговоры? Тегеран факт прямого контакта с американской стороной категорически отрицает. Как, впрочем, и общение через посредников. А решение президента Трампа отложить атаки на энергообъекты Ирана персы объясняют страхом ответного удара, последствия которого могут оказаться куда серьезнее.

"Если Иран сможет нанести ответный удар и атакует опреснительные станции в странах Персидского залива и электростанции - это неминуемо спровоцирует гуманитарную катастрофу", - заявил Уэсли Кларк, бывший командующий силами НАТО в Европе.

То, что Иран в состоянии это сделать, его враги могли убедиться неоднократно. Опубликованы кадры "прилетов" по Израилю за последние 12 часов. Цели – по всей территории страны, система ПВО которой на сто процентов не спасает от иранской баллистики. Как и американские "Пэтриоты", которые защищают нефтяную инфраструктуру стран Персидского залива. Часть ее мощностей уже выведена из строя. А Ормузский пролив, как и прежде, находится под контролем Ирана. И по мнению экспертов агентства "Блумберг", данный козырь Тегеран будет использовать по полной.

"Закрыв пролив, они сделали открытие, которое уже никогда не забудут: география и прогресс современного военного дела позволяют им решать, кто проходит через пролив, а кто нет. И это дает им власть удерживать в заложниках всю мировую экономику. Невозможно с каким бы то ни было уровнем уверенности предсказать, как будет продолжаться этот конфликт. В том числе и потому, что Трамп, похоже, рассчитывал на быструю победу, а теперь должен импровизировать по ходу дела. Но его выбор стал дилеммой. Он может либо удвоить усилия по свержению режима и разрушению его возможности наносить ответный удар, либо договориться с противником, который, и в этом вся ирония, имеет теперь больше рычагов влияния, чем до войны", - говорится в материале.

Пока же американо-израильские бомбардировки Ирана продолжаются. Под ударом, в том числе и ядерные объекты в Бушере и Натанзе.

"Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасными и чреватыми, возможно, непоправимыми последствиями", - прокомментировал Дмитрий Песков.

Атаке в очередной раз подверглась и иранская столица. Повреждены здания в правительственном квартале. А также гражданские объекты по всему Тегерану. Под обломками очередного жилого дома спасатели пытаются найти выживших. При этом в городе наблюдаются перебои с электричеством. Это связывают с атаками на подстанции, которые были произведены, несмотря на сообщение президента Трампа о моратории на подобные удары.

Иранцы вообще считают, что это заявление было сделано лишь с одной целью - попытаться снизить цены на нефть. И в моменте это сработало. Стоимость "Бренд" упала на тринадцать процентов. В реальности же США от своих военных планов не отказались. Ни в части выведения из строя иранских энергообъектов. Ни в части возможной высадки на остров Харс. Хотя на этот счет у Тегерана тоже готов ответ.

"Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега", - пишет Reuters.

Однако президент Трамп продолжает утверждать, что переговоры с Ираном все же ведутся. И более того, они якобы близки к успеху. По словам американского лидера, в ближайшие пять дней Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку.